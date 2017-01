24/01/2017 04:14

CALCIOMERCATO FIORENTINA UFFICIALE SCALERA / Colpo in prospettiva per la Fiorentina. Come reso noto attraverso il proprio sito ufficiale, i viola hanno acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto Giuseppe Scalera. Il giovane difensore, classe 1998, lascia il Bari per aggregarsi alla formazione primavera dei gigliati guidata da mister Guidi.

D.G.