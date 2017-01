Calciomercato Milan, in attesa del closing si sognano tre colpi

23/01/2017 21:41

CALCIOMERCATO MILAN KEITA GOMEZ LUIZ GUSTAVO / Deulofeu è ufficialmente un giocatore del Milan, ma il 'Diavolo' non smette di monitorare il calciomercato alla ricerca di colpi che permettano a Montella di proseguire a lottare per i vertici della classifica.

Come riferisce 'Sky Sport', i sogni del club rossonero sono essenzialmente tre: Keita Balde Diao della Lazio (autentico pallino del ds in pectore Mirabelli), Alejandro 'Papu' Gomez dell'Atalanta e Luiz Gustavo del Wolfsburg, sul quale si registra l'interesse anche di Juventus, Inter e Nizza. Tre desideri che sono subordinati però al closing e, quindi, al conseguente ingresso di nuovi capitali. Ecco perché ogni possibile discorso in tal senso verrà rimandato a giugno.

D.G.