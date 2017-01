Calciomercato Inter, dalla Francia: Nagatomo tra le priorità del Marsiglia

23/01/2017 21:35

CALCIOMERCATO INTER NAGATOMO / Continua la caccia al terzino in casa Marsiglia che torna a guardare in Serie A. Il club allenato da Rudi Garcia, infatti, secondo 'Canal +' avrebbe inserito tra le sue priorità l'interista Yuto Nagatomo. Sbarcato in nerazzurro nel 2011 dal Cesena, il laterale giapponese è finito ai margini della rosa di Stefano Pioli, tanto che anche domenica, dopo l'espulsione di Ansaldi in occasione della sfida col Palermo, gli è stato preferito anche Davide Santon, che è segnalato come partente.

L.P.