Juventus, Rugani: "Roma più attrezzata del Napoli per lo scudetto"

JUVENTUS RUGANI SERIE A NAPOLI ROMA / Dopo l'anno di appredistato Daniele Rugani si sta imponendo anche con la maglia della Juventus. Il giovane difensore azzurro ha guadagnato terreno nelle gerarchie di Allegri diventando la prima alternativa alla BBC difensiva: fin qui sono 11 le presenze totalizzate, condite da 3 gol. Un netto miglioramento rispetto all'annata precedente. Di questo, ma anche del momento che sta vivendo e - più in generale - delle principali news Juventus ha parlato Rugani. Di seguito le sue parole rilasciate ai microfoni del canale tematico bianconero raccolte da Calciomercato.it:

PROSSIMA GARA - "Sarà una rivincita contro il Milan? Senza dubbio sì. Le partite di campionato e di Doha ci hanno lasciato l'amaro in bocca, quindi vogliamo assolutamente vincere".

CAMPIONATO - "Contro la Lazio abbiamo dimostrato quello che dice la nostra storia, e cioè che la Juve non sbaglia due partite di fila. Quello di Firenze è stato un passo falso che ci ha fatto bene, lo abbiamo dimostrato contro la Lazio. Gli attaccanti hanno fatto un grande lavoro, sacrificandosi e aiutando molto nella fase difensiva, per poi mettere tutta la loro qualità tecnica in zona gol".

PROSSIMI MATCH - "Entriamo nella fase cruciale della stagione, in cui conteranno sia il lavoro fisico che quello mentale. Al momento credo sia più fondamentale il secondo, abbiamo tanti mesi davanti e dobbiamo essere solidi, per continuare a crescere e migliorare. In Serie A sono pericolose sia la Roma che il Napoli, anche se i giallorossi forse sono un po' più avanti, avendo trovato una grande solidità difensiva. Ma comunque, tornando a noi, sappiamo di dover crescere, anche tecnicamente, per arrivare in fondo a competizioni come la Champions League: il segreto sta nel volersi sempre mettere in discussione ed essere a disposizione, poi i risultati arrivano".

NUOVO LOGO - "Una grande serata quella di lunedì scorso, d'altronde la Juve ci ha abituato da tempo a eventi così. Il nuovo logo mi piace, guarda al futuro, un passo avanti. In una parola? Innovativo".

