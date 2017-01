Calciomercato Roma, l'apertura di Carnevali: "Defrel? Vediamo l'offerta. Hanno giovani interessanti"

23/01/2017 21:16

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL / Nonostante le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, la trattativa tra la Roma ed il Sassuolo per Gregoire Defrel continua senza sosta. Ad ulteriore conferma delle indiscrezioni riportate da Calciomercato.it, sono arrivate poco fa le nuove dichiarazioni dell'amministratore delegato degli emiliani, Giovanni Carnevali, che ai microfoni di 'Sky', in occasione del 'Premio Brera' a Milano, ha lanciato chiari segnali di apertura nei confronti dei giallorossi: "Seguiamo una politica e vorremmo cercare di continuare con i nostri giocatori, quindi di non privarci dei migliori. Come anche negli anni passati, come fu con Zaza. Credo che il cammino sia ancora lungo ed abbiamo bisogno dei nostri migliori giocatori. Defrel? aspettiamo di vedere l'offerta perché dobbiamo valutare, fino ad oggi non è arrivata. Con la Roma abbiamo un ottimo rapporto, ascoltarli ci farebbe grande piacere. Però vedremo, perché la volontà è quella di non cedere a gennaio. Visto tutto quello che viene scritto non è facile per un ragazzo giovane, però per me è un Defrel è una persona straordinaria e si sta allenando nel modo migliore. Sono sicuro che se accadrà nulla non avrà problemi a restare concentrato sul Sassuolo. Spiraglio aperto per la Roma? Credo che sia giusto che non ci sia una chiusura totale, perché è anche giusto ascoltare e vedere cosa succede. Abbiamo avuto anche altre richieste, la Roma non è l'unica. Defrel è sicuramente un giocatore richiesto anche da squadre importanti da altri campionati. Questa sera c'era anche Ranieri qui ed anche il Leicester ci ha chiesto Acerbi due volte. Il mercato di gennaio deve essere consderato di riparazione, ma noi vogliamo migliorarci e valutare se ci sono giovani interessanti. La Roma ha giovani interessanti ed è giusto valutare".

L.P.