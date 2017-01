Calciomercato Roma, Squinzi ammette: "Spero che Defrel resti"

23/01/2017 21:13

CALCIOMERCATO ROMA SQUINZI DEFREL SASSUOLO / La Roma continua a lavorare su Defrel e la marcatura stretta sul Sassuolo sta iniziando a portare i suoi risultati. Nelle ultime ore il club neroverde sembra aver aperto uno spiraglio per la cessione della punta francese anche se il patron Giorgio Squinzi spera di riuscire a trattenerlo, almeno fino al termine della stagione.

"Crediamo tantissimo in lui, è un calciatore che ha contribuito ad alleggerire l'assenza di Berardi nella prima parte di stagione. Speriamo di poterlo utilizzare per tutto il campionato. Può essere l'unica cessione a gennaio? Non mi interesso direttamente di mercato, però per noi è un ragazzo importante come lo sono Acerbi e tanti altri calciatori", ha spiegato a margine del 'Premio Gianni Brera'.

D.G.