Calciomercato Inter, Squinzi blinda Berardi: "E' una bandiera, spero permanente"

23/01/2017 21:04

CALCIOMERCATO INTER SQUINZI BERARDI SASSUOLO / Domenico Berardi è tornato in campo dopo una lunga degenza e le cose per il Sassuolo sono tornate nuovamente a sorridere. Il fantasista azzurro fa gola da tempo all'Inter, ma il suo futuro prossimo sarà ancora in Emilia: "Fino al termine della stagione sicuramente resta, per noi Berardi è una bandiera e faremo di tutto perché diventi una bandiera permanente", ha spiegato il patron neroverde Giorgio Squinzi a margine del 'Premio Gianni Brera'.

D.G.