23/01/2017 20:51

SPEZIA FABBRINI / Salutata l'Italia nel 2013, con in mezzo solo una parentesi di sei mesi al Siena, Diego Fabbrini potrebbe presto tornare in patria. Secondo il britannico 'Birmingham Mail', infatti, il Birmingham sarebbe in trattativa per la cessione del trequartista classe '90 allo Spezia. Non è ancora chiaro se si stia lavorando al prestito o alla cessione definitiva, ma l'addio di Fabbrini ai 'Blues' sembra imminente.

L.P.