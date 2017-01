Calciomercato Milan, colpo di scena: arriva lo scambio Niang-Ocampos?

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

23/01/2017 20:20

CALCIOMERCATO MILAN NIANG OCAMPOS / Nel giorno dell'arrivo ufficiale di Gerard Deulofeu, il calciomercato Milan s'infiamma. Tutt'altro che chiuso, infatti, il calciomercato dei rossoneri che in poche ore hanno attivato una nuova pista col Genoa, arrivando ad una fumata bianca che sembrerebbe ormai prossima. Come riferisce 'sportmediaset.it', infatti, le due società, che negli anni hanno dato vita ad una serie infinita di affari, starebbero lavorando per definire lo scambio di prestiti che porterebbe M'Baye Niang di nuovo al 'Ferraris' e Lucas Ocampos alla corte di Vincenzo Montella. Per chiudere la trattativa e passare alle firme, si legge, mancherebbe solo il 'sì' di Niang, che nel 2015 proprio in Liguria si impose a grandi livelli in Serie A riconquistando poi il Milan. Ora ha la possibilità di rilanciarsi alla corte di Juric, mentre in alternativa suonano forti le sirene della Premier League.