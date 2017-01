Psg, altro colpaccio: tutto fatto per Guedes

23/01/2017 20:09

PSG GUEDES / Giovani e forti. Dopo Giovani Lo Celso, bloccato dalla scorsa estate, e Julian Draxler, il Paris Saint-Germain mette le mani su un altro autentico gioiello. Come riferito dal lusitano 'A Bola', infatti, il club parigino ha chiuso oggi l'accordo col Benfica per l'acquisto di Gonçalo Guedes, attaccante portoghese classe '96. Alle 'Aquile', si legge, andranno 30 milioni di euro per il cartellino del calciatore che firmerà un contratto fino al 2022.



L.P.