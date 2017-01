Bachini, l'appello: "Perché i pedofili allenano e io no?"

23/01/2017 19:55

NEWS BACHINI/ Jonathan Bachini lancia un appello e un'accusa pesante al mondo del calcio. L'ex centrocampista di Juventus e Brescia, radiato dopo essere stato trovato positivo alla cocaina (nel 2004 e nel 2005) a 41 racconta di essere stato completamente abbandonato dall'ambiente calcistico: "Non lavoro e aspetto che mi perdonino Sono stato un fesso, ho sbagliato e ho pagato - ha spiegato Bachini in un'intervist rilasciata a 'Corriere.it' - Fanno allenare pure i pedofili, ma non me. Mi piacerebbe allenare i ragazzini, non chiedo molto. Vorrei aiutarli a non diventare come me. Aiuto un amico con una squadretta Juniores qui a Livorno, ma solo agli allenamenti. Non posso andare in panchina. Mi trattano come un appestato, nel calcio sento solo Piovani. Un amico vero".

S.F.