Hull City, Mason migliora: parla e ringrazia per il sostegno

23/01/2017 19:53

HULL CITY MASON / Migliora Ryan Mason, il centrocampista dell'Hull City costretto a un intervento chirurgico dopo la frattura del cranio rimediata in seguito ad uno scontro di gioco con Cahill durante il match con il Chelsea. Come rspiegato dal club in un comunicato, il calciatore è cosciente ed ha anche parlato con le persone che gli hanno fatto visita. Mason ha anche rivolto un pensiero di ringraziamento per i tanti messaggi di sostegno ricevuti.

B.D.S.