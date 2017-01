Milan, Paolo Berlusconi: "Nessuna nube sul closing"

23/01/2017 19:42

MILAN BERLUSCONI CLOSING / Un mese e mezzo al 3 marzo, data fissata per il closing e la cessione del Milan ai cinesi. Non ha dubbi sul buon esito dell'affare Paolo Berlusconi, fratello del patron rossonero, che a 'Sky' spiega: "Siamo tranquilli, il closing è fissato per il 3 marzo e sono stati versati 200 milioni: non credo ci siano dubbi. Li ho visti tranquilli, non c'è nessuna nube all'orizzonte".

Berlusconi continua: "C'è dispiacere perché il Milan è qualcosa di affettivo ma le cose cambiano e c'è da passare la mano. Sono arrivati i petrodollari e la competizione è diventata oltremodo dispendiosa".

B.D.S.