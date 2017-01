Bologna, club sempre più social: news ai tifosi su Whatsapp

23/01/2017 19:45

NEWS BOLOGNA/ Bologna sempre più social: il club emiliano, da oggi, permetterà ai propri tifosi di essere aggiornati via Whatsapp. Si tratta di un servizio gratuito che la società offre agli iscritti della 'Pass Area' del sito ufficiale. Basterà registrarsi ed inserire il proprio numero di cellulare e salvare in rubrica quello del Bologna (+39 346 113 3627) per ricever foto, notizie e aggiornamenti. Il primo ad usufruire del servizio è stato il presidente Joey Saputo che lo ha inagurato con il seguente messaggio: ""Ho voluto essere io a dare il benvenuto ai primi tifosi che ci hanno dato fiducia e si sono iscritti già dal primo giorno. Buon divertimento e sempre forza Bologna! Joey".

S.F.