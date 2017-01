Guangzhou, fuori dalla lista Champions: per Jakcson Martinez ritorno in Europa?

23/01/2017 19:17

GUANGZHOU MARTINEZ CHAMPIONS / Segnali di divorzio tra il Guangzhou e Jackson Martinez: l'attaccante colombiano, infatti, non è stato incluso da Scolari nella lista per la Champions asiatica. Alla base della decisione del tecnico brasiliano la necessità di scegliere solo tre stranieri più uno asiatico: la scelta è ricaduta su Goulart, Paulinho e Alan ed ora per Martinez un addio non è da escludere. L'ex Atletico Madrid in passato è stato accostato al Milan e non è da scartare la possibilità che in estate ci sia un ritorno di fiamma, soprattutto in caso di addio di Bacca. Possibile anche che il calciatore lasci la Cina già in questa finestra di mercato.

B.D.S.