23/01/2017 19:28

CALCIOMERCATO LIVERPOOL/ E' durata appena sei mesi l'avventura in prestito di Lazar Markovic allo Sporting CP: il centrocampista serbo del Liverpool, lascia il Portogallo per tornare in Inghilterra all'Hull City. Come annunciato dai 'Tigers' attraverso il proprio sito ufficiale, Markovic giocherà con l'Hull fino al termine della stagione.

S.F.