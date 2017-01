23/01/2017 18:43

ATALANTA ROSSI TERAMO / Francesco Rossi torna all'Atalanta: il Teramo ha comunicato tramite il proprio sito di aver risolto anticipatamente il restito del 25enne portiere di proprietà della società bergamasca. Il calciatore così fa ritorno in nerazzurro dopo sei mesi in biancorosso.

B.D.S.