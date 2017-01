Leicester, Ranieri avvisa Conte: "Sta meritando ma non sarà facile"

23/01/2017 18:45

NEWS LEICESTER/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Claudio Ranieri ha parlato del suo Leicester, impegnato nella lotta alla salvezza dopo la straordinaria cavalcata dell'anno scorso che ha portato le 'Foxes' a conquistare la Premier League: "Datemi più punti in campionato, ho bisogno di punti. Come vivo gli eterni festeggiamenti per la favola Leicester? Con i giocatori abbiamo fatto qualcosa di incredibile, se ritiro premi è grazie a loro, abbiamo vinto la Premier League partendo con l'obiettivo della salvezza. Se ho pensato di chiudere la mia carriera con la vittoria in Premier League? No, dirò basta quando mi sentirò sazio, il titolo non ha cambiato la mia mentalità, finché le forse mi sorreggono mi piace restare in campo. Classifica diversa rispetto a quella dell'anno scorso? Lo avevo detto ad inizio stagione, bisogna fare 40 punti il prima possibile. Il presidente mi ha detto di non pensare a Champions ed FA Cup ma solamente a salvarci. Cosa penso di Allegri e Spalletti? La scuola italiana è conosciuta in tutto il mondo, mi auguro che ci sia un campionato sempre più coinvolgente perché farà bene al calcio italiano in tutto il mondo. Se vedo un giovane allenatore che può far bene? Non mi piace fare nomi, è difficile. Il calcio italiano è sempre in evoluzione anche se resta fermo, mi auguro che i club nostrani tornino protagonisti in Europa. Conte in vetta alla Premier? Sono molto contento che Antonio stia facendo questo campionato, non sarà una passeggiata ma stanno meritando quello che stanno facendo".

S.F.