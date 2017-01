Napoli-Fiorentina, botta per Mertens: Pavoletti in rampa di lancio

23/01/2017 18:23

NAPOLI FIORENTINA MERTENS PAVOLETTI / Dubbio Mertens per Napoli-Fiorentina: l'attaccante belga ha riportato una botta nel finale della gara contro il Milan e potrebbe essere preservato dai quarti di finale di coppa Italia contro la Fiorentina. In attacco potrebbe così vedersio dal primo minuto il nuovo acquisto Leonardo Pavoletti, sempre che Sarri non punti sul partente Manolo Gabbiadini. Sulle fasce altri dubbi con Insigne e Callejon che potrebbero alternarsi e Giaccherini in campo dall'inizio.

B.D.S.