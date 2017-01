23/01/2017 17:46

MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC/ Zlatana Ibrahimovic riesce a dare spettacolo anche su Facebook, quando si tratta di lanciare il contest di uno dei suoi tanti sponsor. In video, l'attaccante svedese del Manchester United spiega ai fan che partecipando al concorso, avranno la possibilità di vederlo dal vivo. La chiusura è in pieno stile Zlatan: "Date il vostro meglilo come me, sempre. Lavoro duro, fate la magia come Ibracadabra!".

S.F.