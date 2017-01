Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO agente Milinkovic-Savic: "Juventus, Inter o Milan? Ecco la verità"

ESCLUSIVO

Federico Scarponi

23/01/2017 18:14

CALCIOMERCATO LAZIO ESCLUSIVO MILINKOVIC-SAVIC - Dopo aver sfiorato la maglia della Fiorentina, il 6 agosto del 2015, Sergej Milinkovic-Savic è divenuto ufficialmente un calciatore della Lazio per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Dal suo esordio nei preliminari di Champions League contro i tedeschi del Bayer Leverkusen (datato 18 agosto 2015) ad oggi, alla luce della crescita mostrata, il centrocampista della Nazionale Under-21 serba si sta rivelando come uno dei migliori colpi di quella sessione del calciomercato Lazio. Non stupisce dunque, che l'ex Genk abbia ultimamente attirato su di sé le attenzioni di importanti club della Serie A: Juventus, Milan e Inter infatti, starebbero monitorando con attenzione il rendimento di Milinkovic-Savic, possibile colpo in vista della prossima sessione estiva delle contrattazioni.

Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO agente Milinkovic-Savic: "Nessun contatto con Juve, Inter o Milan. Rinnovo? C'è tempo per parlarne"

"Non so se piaccia alla Juventus - ha commentato ieri il direttore sportivo dei capitolini, Igli Tare - E' la prima volta che sento una cosa del genere. E' cresciuto molto ma ha ancora grandi margini. Ora deve solo stare tranquillo". Quel che è certo, è che il club di Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore, sotto contratto fino al giugno del 2020. Almeno per il momento. Per un focus sulla reale situazione del giocatore, sulle sue aspettative e ambizioni future, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il suo agente Mateja Kezman.

"Si parla di un interesse da parte di Juventus, Inter e Milan? La verità è che per quel che mi riguarda, al momento, non ho avuto nessun contatto con nessuno di questi club - ha sottolineato Kezman ai nostri microfoni - Ora non bisogna pensare al mercato. Sergej è sotto contratto con la Lazio per i prossimi 3 anni e mezzo, sta giocando bene e sono convinto possa fare ancora di più, visto il suo grande potenziale. Deve quindi essere concentrato soltanto sul calcio giocato e sulla sua squadra. Per quel che riguarda, il discorso di un possibile rinnovo con i biancocelesti, ancora non ne abbiamo parlato con la dirigenza del club, abbiamo molto tempo per farlo. Lui si trova benissimo a Roma e sta cercando di dare il suo contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati dal gruppo. Con Lotito e Tare abbiamo un ottimo rapporto, quando sarà il momento, ci siederemo intorno ad un tavolo e parleremo del futuro di Milinkovic-Savic, optando per la scelta migliore per tutti. Se a Sergej piacerebbe cimentarsi in un altro campionato? Sinceramente, con il ragazzo non abbiamo affrontato il discorso. La Lazio è un grande club e lui è felice in Italia".