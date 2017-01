Calciomercato Napoli, pronta nuova offerta per Gabbiadini

23/01/2017 17:23

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI SOUTHAMPTON / L'acquisto di Pavoletti, il ritorno imminente di Milik, l'esplosione di Mertens: a Napoli tutto sembra spingere Manolo Gabbiadini lontano dalla maglia azzurra. La sua cessione in questi ultimi giorni di calciomercato sembra una certezza anche se nessuno ha ancora soddisfatto le richieste di Aurelio De Laurentiis. Proverà a farlo nei prossimi giorni il Southampton: dopo aver visto rifiutare l'offerta da 16 milioni più bonus, il club inglese è pronto a tornare alla carica. Come riferisce il 'corrieredellosport.it', i 'Saints' potrebbero spingersi ad offrire 18 milioni di euro più bonus. Toccherà poi al patron De Laurentiis accettare di rivedere al ribasso la sua richiesta di 25 milioni. Ad ogni modo, come raccontato da Calciomercato.it, per Gabbiadini la Premier League è la destinazione ad oggi più probabile.