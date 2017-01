Juventus, svolta 4-2-3-1: Allegri come Mourinho e l'Inter del Triplete?

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

23/01/2017 17:18

NEWS JUVENTUS/ La Juventus di Massimiliano Allegri come l'Inter di José Mourinho che nel 2010 conquistò il 'Triplete' vincendo campionato, Coppa Italia e Champions League. Il paragone, a cinque mesi dal termine della stagione in corso, appare azzardato, ma le premesse, o meglio le similitudini, ci sono, soprattutto dal punto di vista tattico. 16 marzo 2010: per andare a sfidare il Chelsea negli ottavi di finale di ritorno della Champions League, dopo il 2-1 rifilato all'andata ai 'Blues' di Carlo Ancelotti, José Mourinho vara definitivamente il 4-2-3-1 con Pandev, arrivato gratis nel calciomercato di gennaio, Sneijder e Eto' alle spalle di Milito. Il sistema, già provato durante la stagione, diventa ufficiale: la vittoria per 1-0, firmata proprio da Eto'o, il giocatore che più di tutti ha dovuto modificare le sue caratteristiche di uomo d'area, giocando più largo per aiutare la squadra anche in fase di non possesso, è l'emblema di un modulo che accompagnerà i nerazzurri verso quella cavalcata trionfale non ancora replicata da nessun'altra squadra italiana.

Juventus, svolta Triplete: come l'Inter di Mourinho

La mossa di Allegri che ieri ha affrontato la Lazio con un modulo inedito per i bianconeri, quel 4-2-3-1 di 'Mourinhana' memoria, ricorda la mossa dello 'Special One'. Fantasia al poter con Pjanic in regia, Cuadrado, Dybala e Mandzukic alle spalle di Higuain. La prima versione della nuova Juve 2.0 ha dato i suoi frutti, spazzando in meno di venti minuti le speranze della Lazio di uscire indenne dallo 'Stadium'. Con la nuova disposizione tattica, la 'Vecchia Signora' ha potuto mettere in mostra tutto il proprio potenziale offensivo, sfoderando un arsenale che nulla ha da invidiare a quelli dei top club europei. Notizie Juventus positive arrivano dall'assetto super spregiudicato mostrato con la Lazio: se gli uomini di Allegri riusciranno a replicare la prova di ieri anche in Europa, il Triplete potrebbe non essere solo un sogno.