Calciomercato Napoli, da Gabbiadini ad El Kaddouri: si lavora in uscita. Salvo sorprese...

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

23/01/2017 17:00

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI EL KADDOURI / NAPOLI - Tutto fermo dopo Pavoletti. Il calciomercato Napoli di questo gennaio era piuttosto decodificabile già a fine dicembre, quando l'attaccante ex Genoa veniva ufficializzato e sosteneva le visite mediche a Villa Stuart. Serviva un vice-Milik e come spesso accade De Laurentiis si è mosso con largo anticipo, bruciando tutti e prendendo uno degli attaccanti più prolifici della Serie A. Per il resto gli interventi principali erano già stati fatti in estate: cinque difensori centrali e sei centrocampisti a giocarsi il posto, tanta qualità e tante alternative sulle fasce, specialmente in attacco. Gli unici ruoli che richiedevano un intervento potevano essere il portiere e l'esterno basso, ma finora il ds Giuntoli non ha mosso molto e quindi l'intenzione sembrerebbe quella di non muoversi più di tanto, se non in uscita. E allora, da Gabbiadini ad El Kaddouri passando per gli eventuali acquisti, vediamo quali sono le intenzioni del Napoli da qui alla fine del calciomercato di riparazione.

DA GABBIADINI AD EL KADDOURI, I MOVIMENTI DEL NAPOLI IN USCITA

Primo comandamento: cedere. Non tanto per questioni economiche - il Napoli è una delle società più solide d'Italia e non ha bisogno di vendere per fare cassa - quanto più per questioni tecniche. Ci sono alcuni calciatori che sono ai margini del progetto di Sarri e per questo sono i principali indiziati a finire sul calciomercato per tentare una nuova avventura. Il primo della lista è Manolo Gabbiadini: ha perso il confronto con Milik, poi il polacco si è infortunato e ha perso pure il confronto con Mertens, che da promesso falso nueve si è trasformato nell'attaccante che Sarri cercava, scalzando l'attaccante bergamasco dal ruolo. Poi l'arrivo di Pavoletti e la fine di un amore che in realtà non è mai sbocciato del tutto. La fila delle corteggiatrici è lunghissima: con Kalinic che resta a Firenze, In Italia ci sarebbe solo il Milan per Gabbiadini, mentre ll'estero diverse squadre soprattutto inglesi, come riportato in esclusiva qualche giorno fa da calciomercato.it. Ma ADL valuta il suo attaccante 20-25 milioni e finora un'offerta del genere non è arrivata. La situazione si sbloccherà probabilmente a fine mercato, tanto non c'è fretta e non c'è bisogno di monetizzare. Potrebbe addirittura partire prima Omar El Kaddouri. In scadenza di contratto a giugno, è partito per la Coppa d'Africa ed è stato 'tagliato' dalla lista dei 25 per far spazio a Pavoletti. Per lui si è mosso il Trabzonspor e l'Empoli ci ha fatto un pensierino. Il rinnovo per un calciatore che da due anni gioca pochissimo è piuttosto improbabile, quindi la cessione è dietro l'angolo. Ma la sensazione è che pur cedendo entrambi il Napoli non muoverà più molto. Se poi Giaccherini dovesse chiedere la cessione la situazione cambierebbe - come ha spiegato in esclusiva a Calciomercato.it anche Paolo Del Genio - ma per ora l'ipotesi sembra essere remota. Semmai può succedere qualcosa alle spalle di Reina, e pure ai suoi lati.

PORTIERE E TERZINO: LE POSSIBILI MOSSE 'A SORPRESA' DEL NAPOLI

In porta le gerarchie sono state definite dalla Coppa Italia: primo Reina, secondo Rafael, solo terzo Sepe, che potrebbe chiedere di andar via e se non lo fa è solo perché in lista occupa un posto preziosissimo, quello riservato ai calciatori cresciuti nel vivaio. Se poi si trovasse un acquirente per Rafael la situazione cambierebbe e si punterebbe ad un 'dodici' affidabile che possa essere anche un potenziale titolare del futuro. I nomi sono quelli di Casteels del Wolfsburg, Cragno del Benevento e Neto della Juventus, con Chichizola (in scadenza) possibile affare a costo zero o quasi. Ma trovare chi punta sul brasiliano è difficile, anche in virtù dell'ingaggio, quindi potrebbe restare tutto così fino a giugno. Un possibile 'sfizio', visto il posto libero in lista, potrebbe essere quello di un terzino che possa fare entrambe le fasce. Ghoulam sta per tornare dalla Coppa d'Africa, dove la sua Algeria ha floppato di brutto, Maggio va per i 35 e non dà più grandi garanzie. Ci si pensa solo per un vero affare, come potrebbe essere Vrsaljko (vicinissimo quest'estate) o Darmian. Ma restano nel mirino anche giovani come Widmer, Toljan e Karsdorp. Un esterno servirà sicuramente la prossima estate, quindi liberando i posti in lista di El Kaddouri e Gabbiadini potrebbe esserci spazio per un uomo-scommessa da far ambientare senza fretta per poi lanciarlo a settembre. Difficile, ma non impossibile.