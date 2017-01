ACCADDE OGGI - Calciomercato Milan, arriva Kaladze: lo manda Shevchenko

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

23/01/2017 16:40

CALCIOMERCATO MILAN KALADZE / Il 23 gennaio 2001 è un giorno da ricordare per il calciomercato Milan: a Milano, infatti, sbarca il colpo a sorpresa di Adriano Galliani, il giovane difensore georgiano Kakha Kaladze. Anni 22, proveniente dalla Dinamo Kiev, vestirà a lungo il rossonero. Il suo arrivo giunse inaspettato: 40 miliardi di lire spese da Berlusconi per regalare a Zaccheroni il rinforzo tanto atteso per il reparto arretrato.

Presentato a fine gennaio dopo aver risolto tutte le pratiche burocratiche, il debutto arriva il 4 febbraio contro la Reggina: schierato al centro della difesa, insieme a Paolo Maldini, Kaladze diventerà una colonna della retroguardia rossonera per i seguenti dieci anni. Per la prima rete bisognerà aspettare il 14 aprile, gara interna contro l'Udinese. Una settimana dopo, a Lecce, l'immediato bis: i primi due gol delle tredici realizzazioni che segneranno la carriera milanese del difensore georgiano.

Calciomercato Milan, arriva Kaladze: lo manda Shevchenko

"Lo manda Schevchenko", erano questi i titoli che comparivano sui quotidiani dell'epoca all'arrivo di Kaladze nel calciomercato di riparazione del 2001. Nessun intento denigratorio però per l'allora giovane talento dell'Europa dell'Est che all'età di 22 anni poteva vantare un palmares di tutto rispetto: 4 campionati di Georgia, con 4 coppe, 3 campionati dell'Ucraina con altrettante coppe. Una bacheca che a Milano ha avuto modo di rimpinguare: 1 scudetto, una coppa Italia, una Supercoppa Italia e soprattutto 2 Champions, accompagnate da una Supercoppa europea e un Mondiale per Club, il settebello rossonero di Kaladze. Nel 2010 il trasferimento al Genoa che chiude la sua avventura al Milan, poi il ritorno in patria dove ora è impegnato politicamente e riveste il ruolo di ministro dell'Energia e vicepremier.