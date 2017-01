Manchester United, FOLLE offerta a Rooney dalla Cina. Mourinho: "Se vuole può andare"

23/01/2017 16:48

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - Questo calciomercato, probabilmente, verrà ricordato come quello della 'rivoluzione cinese'. Diversi importanti giocatori del 'Vecchio Continente' infatti, hanno ceduto o stanno per cedere alle lusinghe, economiche chiaramente, di questi importanti club asiatici. Carlos Tevez, il sogno sfumato della Juventus Alex Witsel, Oscar, Demba Ba, il 'nostro' Graziano Pellè, Gervinho, Hulk, Guarin, Lavezzi sono soltanto alcuni dei calciatori che hanno deciso di cambiare vita e trasferirsi all'ombra della 'Grande Muraglia'Il prossimo a fare il 'salto', potrebbe essere Wayne Rooney. Lo stesso 31enne attaccante del Manchester United e della nazionale inglese, ha infatti aperto al trasferimento, sottolineato come "Il calcio sia un gioco strano e possa succedere di tutto".

Stando a quanto riferito dal tabloid britannico 'Sun', il Guangzhou Evergrande di Felipe Scolari e il Beijing Guoan sarebbero pronti ad offrire al giocatore il folle ingaggio di 42 milioni di euro a stagione per convincerlo a trasferirsi dall'Inghilterra in Cina la prossima estate. Rooney, che è sotto contratto con i 'Red Devils' per un altro anno (scadenza dell'attuale accordo 30 giugno del 2018) ma vanta un'opzione per il prolungamento di un'altra stagione, ci sta (giustamente) riflettendo.

Sull'argomento, è stato chiaro anche il manager del club inglese, José Mourinho che ha fatto capire di non voler minimamente interferire nelle scelte del giocatore. "Non so, tocca a lui decidere - ha sottolineat lo 'Special One' in conferenza stampa - Non mi piace criticare i calciatori che decidono di andare a giocare in Cina. E' la loro vita, la loro carriera. Sono tanti soldi e l'esperienza puo' anche essere interessante sotto altri punti di vista. So che alcuni miei colleghi pensano di essere più importanti di quanto in realtà siano e di poter interferire nelle vite delle altre persone ma io non sono così. Per me ognuno è responsabile della propria vita e delle proprie scelte. Nel caso di Wayne, non ho idea perché non mi ha mai parlato di questa possibilità. Il futuro appartiene a lui e a cosa vuole per la sua carriera. Penso comunque che possa ancora darci qualcosa".

Sta quindi soltanto all'ex Everton decidere cosa fare 'da grande': il calciomercato Premier League potrebbe perdere un altro pezzo da novanta...