Calciomercato Barcellona, Luan aspetta l'offerta e sogna l'Europa

24/01/2017 03:00

CALCIOMERCATO BARCELLONA LUAN - Sono tanti e prestigiosi, i club europei che hanno messo nel mirino Luan, 23enne attaccante del Gremio. Barcellona, Leicester, Paris Saint-Germain e Liverpool, si sono messe in fila per il suo cartellino, valutato non meno di 15 milioni di euro dall'' Immortal Tricolor'(scadenza dell'accordo fissata per il 2018). In particolare i 'Blaugrana' sarebbero ingolositi dalla possibilità di ricreare la coppia con Neymar che ha portato il Brasile a vincere le ultime Olimpiadi.

"Ho il desiderio di giocare fuori da Brasile - ha sottolineato il giocatore, come riportato dall'edizione online del quotidiano di Porto Alegre 'Correio do Povo' - ma cerco di mantenere la lucidità e fare il mio meglio per il Gremio. Finora non ho ricevuto proposte concrete, quando ne arriveranno le valuterò col mio procuratore. Ogni cosa ha il suo tempo".

F.S.