24/01/2017 01:28

CALCIOMERCATO DEPORTIVO RUBEN ROEF / Scambio di portieri sull'asse Spagna-Belgio: il Deportivo La Coruna e l'Anderlecht stanno perfezionando un'operazione di mercato che porterà Ruben in Belgio e Davy Roef in Spagna. L'affare, si legge su 'HLN', prevede il trasferimento in prestito di entrambi i calciatori.

B.D.S.