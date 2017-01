Punto Ligue 1, risultati e classifica ventunesima giornata

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

23/01/2017 16:45

PUNTO LIGUE 1 / Il Monaco è rimasto da solo in testa. La squadra di Jardim, solita macchina da gol, ha calato il poker contro il Lorient grazie alle doppiette di Boschilla e Germain, centrando la 15esima vittoria stagionale in campionato che gli vale il primato in solitario. I monegaschi dopo 21 giornate sono a quota 48, due in più del Nizza, che nonostante il rientro di Balotelli, è inciampato a Bastia non andando oltre al pareggio. La superiorità numerica per circa mezzora non è bastata per conquistare i tre punti. Tre punti, che invece non sono sfuggiti al Psg. Il solito Cavani, doppietta per lui, fa salire i capitolini a 45 punti, avendo la meglio del Nantes.

Al quarto posto, ma con ben otto punti di distanza dal terzo, troviamo il Lione, che ha fatto valere il fattore campo, imponendosi 3-1 contro il Marsiglia. Lacazette e compagni hanno comunque una partita da recuperare (contro il Metz) così come Caen-Nancy, rinviata sabato per maltempo.

Dando uno sguardo nelle zone basse di classifica c'è da segnalare il successo del Metz, che abbandona l'ultimo posto grazie alla vittoria contro il Montpellier, targata Diabate.

RISULTATI

Bastia-Nizza 1-1: 17' Onaingue, 33' Souquet

Nantes-PSG 0-2: 21', 65' Cavani

Bordeaux-Tolosa: 1-0: 1' Vaa

Caen-Nancy: RINVIATA

Dijon-Lille 0-0

Guingamp-Rennes 1-1: 39' Diallo, 48' Gourcuff

Metz-Montpellier 2-0: 14' e 18' Diabate

Monaco-Lorient 4-0: 24' e 28 Boschilla, 37' e 59' Germain

St-Etienne-Angers 2-1: 17' Pavlovic (A); 51' aut. Bamba, 74' Perrin

Lione-Marsiglia 3-1: 43' Valbuena, 61' e 75' Lacazette, 67' Doria (M)

CLASSIFICA: Monaco 48; Nizza 46; Paris Saint-Germain 45; Lione* 37; Guingamp 31; Saint-Etienne 30; Olympique Marsiglia 30; Rennes, Bordeaux 29; Tolosa 26; Nantes 25; Nancy* 24; Montpellier, Lille 23; Dijon, Bastia, Caen*, Metz* 21; Angers 20; Lorient 18.

*una partita in meno