Punto Liga, risultati e classifica diciannovesima giornata

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

23/01/2017 16:15

PUNTO LIGA / Rialza subito la testa il Real Madrid di Zidane. I 'blancos', impegnati al 'Bernabeu' dimenticano il ko con il Siviglia battendo il Malaga per 2 a 1. Per l'occasione torna bomber Sergio Ramos, autore di una doppietta. Dopo 19 giornate di Liga il vantaggio del Real è di una sola lunghezza. Cristiano Ronaldo e compagni, con una partita in meno, sono così i campioni d’inverno.

Il Siviglia, prima inseguitrice del Real, ha rifilato un poker al fanalino di coda Osasuna. Protagonista più che mai Iborra, autore di una doppietta e anche di un autogol. In rete pure l'ex Palermo Vazquez. Un punto più sotto troviamo il Barcellona, che ha chiuso la giornata rifilando 4 gol al mal capitato Eibar. In rete il trio delle meraviglie, Messi, Suarez (2), Neymar.

Perde ancora terreno, invece, l'Atletico Madrid, fermato sul pari dall'Athletic Bilbao al 'San Mamés'.

La 19esima giornata ha visto anche il successo a sorpresa del Valencia. I 'Pipistrelli', con Zaza subentrato all'81, hanno battuto in trasferta il Villarreal, allontanandosi dalle zone calde, dove nessuno è riuscito a fare bottino pieno. Non sono andati, infatti, oltre il pareggio il Gijon, il Legane e il Deportivo La Coruna. Addirittura sconfitto, il Granada, sul campo dell'Espanyol.

RISULTATI

Las Palmas 1-1 Deportivo La Coruna: 13' Garcia (LP), 69' Andone

Espanyol 3-1 Granada: 11' Reyes, 22' Pereira (G), 32' Piatti, 48' Navarro

Real Madrid 2-1 Malaga: 35' e 43' Ramos, 63' Juanpi (M)

Alaves 2-2 Leganes: 11' Laguardia, 45' Guerrero (L), 51' Mendez, 84' Insua (L)

Villarreal 0-2 Valencia: 35' Soler, 42 Mina

Osasuna 3-4 Siviglia: 15' Leon (O), 43' e 65' Iborra, 63' aut. Iborra, 80' Vazquez, 92' Sarabia, 93' Kondro (O)

Athletic Bilbao 2-2 Atletico Madrid: 3' Koke, 42' Lekue (Ath), 56' de Marcos (Ath), 80' Griezmann

Real Betis 0-0 Sporting Gijon

Real Sociedad 1-0 Celta Vigo: 72' Juanmi

Eibar 0-4 Barcellona: 31 e 68' Suarez, 50' Messi, 91' Neymar

CLASSIFICA: Real Madrid 43, Siviglia 42, Barcellona 41, Atletico Madrid 35, Real Sociedad 35, Villarreal 31, Athletic Bilbao 29, Celta Vigo 27, Espanyol 26, Eibar 26, Las Palmas 25, Alaves 23, Betis 22, Malaga 21, Valencia 19, Deportivo la Coruna 19, Leganes 18, Sporting Gijon 13, Granada 10, Osasuna 9.