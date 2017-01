Punto Bundesliga, risultati e classifica diciassettesima giornata

23/01/2017 16:30

PUNTO BUNDESLIGA / E' ripresa la Bundesliga. Dopo la pausa invernale il campionato è tornato con la 17esima giornata. Continua a non brillare il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti. I bavaresi, ancora una volta, hanno dovuto aggrapparsi al proprio bomber, Lewandowski, per portare a casa tre punti preziosi e laurearsi campioni d'inverno. La squadra dell'ex tecnico del Milan, sotto a Friburgo per la rete di Haberer, ha ribaltato il risultato con la doppietta del bomber polacco. Il gol della vittoria, di pregevole fattura, è arrivato solo in pieno recupero. Il vantaggio sul Lipsia resta inalterato, di sole tre lunghezze. La rivelazione del campionato non ha, infatti, avuto problemi a sbarazzarsi dell'Eintracht Francoforte. I rossoneri sono stati battuti con un netto 3-0.

Perde passo l'Hertha Berlino, sconfitto 3-1 domenica dal Bayer Leverkusen. Un ko del quale approfittano Hoffenheim, ancora imbattuto e corsaro ad Augusta, e il Borussia Dortmund. I gialloneri, privi di Aubameyang, hanno espugnato il campo del Werder Brema con le reti di Schurrle e Piszczek.

Un Werder Brema che mantiene, comunque, i tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione visto il ko dell'Amburgo a Wolfsburg. In fondo alla classifica perde anche l'Ingolstadt, battuto dallo Schalke 04. Non va, infine, oltre il pari il Darmstadt contro il Borussia Monchengladbach.

RISULTATI

Friburgo-Bayern Monaco 1-2: 4' Haberer (F), 35' Lewandowski (B), 90+1' Lewandowski (B)

Augsbug-Hoffenheim 0-2: 47' Wagner; 64' Kramaric

Werder Brema-Borussia Dortmund 1-2: 5' Schurrle; 59' Bartels (W); 71' Piszczek

Darmstadt-Borussia Mönchengladbach 0-0

Schalke 04-Ingolstadt 1-0: 92' Burgstaller

Wolfsburg-Amburgo 1-0: 83' Mario Gomez

Lipsia-Eintracht Francoforte 3-0: 6' Compper; 49' Werner; 67' aut. Vallejo

Bayer Leverkusen-Hertha Berlino 3-1: 12' Toprak, 36' e 88' Calhanoglu; 44' Stocker (H)

Mainz-Colonia 0-0

CLASSIFICA: Bayern Monaco 42, RB Lipsia 39, Hoffenheim 31, Borussia Dortmund 30, Hertha Berlino 30, Eintracht Francoforte 29, Colonia 26, Bayer Leverkusen 24, Friburgo 23, Schalke 21, Mainz 21, Wolfsburg 19, Augsburg 18, Borussia Moenchengladbach 17, Werder Brema 16, Amburgo 13, Ingolstadt 12, Darmstadt 9.