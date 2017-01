Punto Premier League, risultati e classifica ventiduesima giornata

Martin Sartorio (Twitter: @SartorioMartin)

23/01/2017 16:00

PUNTO PREMIER LEAGUE / E' sempre più la Premier League di Antonio Conte. Il tecnico italiano continua a volare con il suo Chelsea e dopo la 22esima giornata i punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, l'Arsenal di Wenger, sono adesso 7. Ristabilita la pace con Diego Costa, i londinesi hanno battuto 2-0 l'Hull City. In gol proprio lo spagnolo e Cahill. Per i Gunners il successo contro il Burnley è arrivato ben oltre il recupero: Giroud e compagni avanti per la rete di Mustafi si fanno raggiungere al 93' da Grey su rigore. Al 98', poi, come detto, il gol vittoria di Sanchez, sempre dal dischetto. Non tiene il passo delle prime il Liverpool, clamorosamente battuto in casa dall'ex fanalino di coda, Swansea.

Il Manchester City di Guardiola, dopo il poker subito dall'Everton, non va oltre il pareggio contro il Tottenham. Un risultato che favorisce l'Arsenal ma non il Manchester United, che conquista solo un punto. Mourinho è stato salvato in pieno recupero da Rooney sul campo dello Stoke. I padroni di casa erano passati in vantaggio con un autogol di Mata.

Nelle zone basse di classifica a sorridere è solo lo Swansea, che lascia l'ultimo posto, grazie alle sconfitte di Crystal Palace (battuto dall'Everton), Sunderland (2-0 contro il Wba) e ovviamente Hull City.

RISULTATI

Liverpool-Swansea 2-3: 48' Llorente (S); 52' Llorente (S); 55' Firmino (L); 69' Firmino (L); 74' Sigurdsson (S)

Bournemouth-Watford 2-2: 24' Kabasele (W); 48' King; 64' Deeney (W); 82' Afobe

Crystal Palace-Everton 0-1: 87' Colemans

Middlesbrough-West Ham 1-3: 9', 43' Carroll; 27' Stuani (M); 94' Calleri

Stoke-Manchester United 1-1: 19' aut. Mata (S); 94' Rooney

West Bromwich-Sunderland 2-0: 30' Fletcher; 36' Brunt

Manchester City-Tottenham 2-2: 49' Sane; 54' de Bruyne; 58' Alli (T); 77' Son (T)

Chelsea-Hull City 2-0: 45'+7 Diego Costa (C), 81' Cahill (C)

Classifica: Chelsea 55, Arsenal 47, Tottenham 46, Liverpool 45, Manchester City 43, Manchester United 41, Everton 36, West Brom 32, Stoke 28, West Ham 28, Southampton 27, Burnley 26, Bournemouth 26, Watford 24, Leicester 21, Middlesbrough 20, Swansea 18, Crystal Palace 16, Hull City 16, Sunderland 15.