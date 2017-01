Calciomercato Lazio, Walace: "Mai nascosta la voglia di giocare in Europa"

23/01/2017 15:30

CALCIOMERCATO LAZIO WALACE - Il calciomercato della Lazio stenta a decollare. Oltre alla questione relativa al rinnovo di Lucas Biglia, il club biancoceleste continua a monitorare il panorama calcistico internazionale alla ricerca di un possibile innesto per il reparto avanzato. Come vi abbiamo raccontanto, il ds della società di Formello, Igli Tare,

da tempo ha messo nel mirino Walace, 21enne 'volante' del Gremio e campione olimpico con il Brasile nel 2016.

Per ora però, la società di Claudio Lotito non avrebbe presentato alcuna offerta ufficiale. Il giocatore però, come riportato dall'edizione online del 'Correiro Do Povo', ha intanto aperto ad un trasferimento nel 'Vecchio Continente': "Non ho mai nascosto la mia voglia di giocare in Europa, ma non ho fretta. Ci sono persone che si occupano di queste problematiche per me. E' un argomento che riguarda il mio agente e il presidente. Se dovesse arrivare una proposta, mi consulteranno. Non ho bisogno di stabilire una data precisa. Quando arriverà il momento giusto, andrò".

Il principale ostacolo per un trasferimento in Italia del giocatore è il prezzo del suo cartellino, fissato dal club di Porto Alegre nella misura di 10-12 milioni di euro. Altra problematica è quella dello status da extracomunitario del ragazzo. Non ultima, la folta concorrenza: come detto, Leicester, Lione, Marsiglia e Monaco sono interessate a Walace.

F.S.