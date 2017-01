23/01/2017 15:29

CALCIOMERCATO FIORENTINA CASTROVILLI SCALERA / Doppio acquisto 'verde' per la Fiorentina: il club viola ha messo le mani su Gaetano Castrovilli, centrocampista classe 1997, e Giuseppe Scalera, esterno difensivo classe 1998. Entrambi arrivano dal Bari: il primo a titolo definitivo per poco più di un milione di euro, il secondo in prestito con diritto di riscatto. Lo riporta 'gazzetta.it'.

B.D.S.