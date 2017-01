Juventus, Allegri: "Ecco come è nato il nuovo modulo. Mandzukic è tornato giovane"

23/01/2017 15:06

JUVENTUS ALLEGRI - All'indomani della netta vittoria per 2-0 sulla Lazio, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è tornato a parlare ai microfoni di 'JTV', media ufficiale del club bianconero: "Quella contro i biancocelesti è stata una bella prestazione, merito dei ragazzi che hanno giocato molto bene, da squadra, sia a livello difensivo che a livello offensivo. L'idea di utilizzare un nuovo modulo è nata verso la metà della settimana. Lo abbiamo provato un paio di volte, le sensazioni erano positive. E' una strada che possiamo percorrere senza abbandonare gli altri sistemi di gioco finora utilizzati. Mandzukic è tornato giovane, perché giocava in quel ruolo da ragazzo. Sono contento di aver raggiunto la 30esima panchina in A. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me finora, da quando questa avventura è iniziata. E' una bella soddisfazione, ma bisogna guardare avanti".

F.S.