Juventus-Lazio, ex arbitro Marelli: "Abbraccio Buffon-Tagliavento, polemiche da idioti"

23/01/2017 14:50

JUVENTUS LAZIO MARELLI ABBRACCIO BUFFON / Ha scatenato polemiche l'abbraccio tra Buffon e Tagliavento alla fine di Juventus-Lazio. Un abbraccio che sul web non è passato inosservato con attacchi e ironia.

Reazioni che non sono andate giù all'ex fischietto Luca Marelli che sul proprio profilo Facebook scrive: "Chi polemizza su questa immagine è semplicemente un povero idiota. E sì, Buffon ha abbracciato anche me dopo Modena-Juventus, vedendomi nello spogliatoio affranto per una gara diretta di m...a. Polemizzare su un gesto di stima tra due uomini significa essere persone ormai assuefatte al clima da tastiera... 'Lo sport è un abbraccio' (cit. Luca Pegoraro)".

L'episodio cui fa riferimento l'ex direttore di gara è relativo a una sfida del campionato di Serie B 2006/2007: l'errore è una mancata sanzione disciplinare nei confronti di Alessandro Del Piero autore di un fallo su Campedelli.

B.D.S.