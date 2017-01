Napoli-Fiorentina, Sousa: "A Kalinic nessun consiglio". E 'bacchetta' Ilicic

23/01/2017 14:17

NAPOLI FIORENTINA CONFERENZA SOUSA / Dopo aver iniziato l'anno con due vittorie in campionato e una in coppa Italia, la Fiorentina vuole proseguire la sua marcia contro il Napoli, nei quarti di finale di coppa Italia. Le news Fiorentina sono incentrate sulla conferenza stampa di Paulo Sousa alla vigilia del match del 'San Paolo', con il tecnico che risponde anche alle domande sul calciomercato.

Sugli allenatori italiani, Sousa dice: "Fanno di tutto per agirare le disposizione tattiche degli avversari, noi dobbiamo cercare di dare il massimo sempre. E' una continua ricerca per fare in modo che i nostri calciatori aggiungano sempre qualcosa in più. Il gruppo mi vuole bene? Sono stato fortunato, ho sempre avuto tanta fiducia dai parte dei calciatori che ho allenato. Qui l'ho avuta dal primo giorno da questo gruppo stupendo. Hanno sempre voglia di allenarsi e migliorarsi".

Napoli-Fiorentina, la conferenza di Sousa

Sousa si sofferma poi sul Napoli: "Da anni lotta per vincere lo scudetto, è protagonista in Champions League. Quest'anno ha rinforzato la rosa con diversi giocatori. Hanno molto qualità: Sarà una bella gara come quella dello scorso anno ma questa volta con un risultato diverso".

In casa viola il calciomercato ha tenuto banco con l'affare Kalinic e Sousa non può non parlarne: "A lui e Chiesa non do nessun consiglio. Sono concentrati a mille sulla Fiorentina per vincere le partite e devono continuare in questa direzione".

Chi, invece, deve cambiare marcia è Ilicic: "Non ha iniziato questa stagione come lo scorso anno. E' un giocatore che deve essere aiutato, in questo momento non è al consueto livello di gioco. Come allenatore devo fare delle scelte, ma Ilicic resta molto importante per noi".

B.D.S.