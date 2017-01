Calciomercato Atalanta, tutti gli scenari a centrocampo: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

23/01/2017 14:37

ATALANTA CRISTANTE HILJEMARK - Il coraggio di Gian Piero Gasperini sta portando i suoi frutti. L'Atalanta dei giovani, e anche dei talenti meno giovani come il 'Papu' Gomez, continua la sua corsa verso un posto in Europa League: sesto posto in classifica a quota 38 punti, uno in meno dell'Inter quinta, conquistati in 21 giornate di campionato. Un ruolino di marcia invidiabile che fa della squadra orobica la vera rivelazione del campionato di serie A 2016/2017. Anche in chiave calciomercato Atalanta, le soddisfazioni stanno arrivando, soprattutto in termini economici: ceduti Gagliardini all'Inter (da subito) e Caldara alla Juventus (da giugno 2018) per un totale di 52 milioni di euro incassati. Plusvalenze da capogiro. E ieri, i nerazzurri hanno raggiunto un record: con l'esordio di Bastoni e Melegoni (entrambi del 1999) dal primo minuto, l'Atalanta è l'unica squadra dei cinque massimi campionati europei ad aver mandato in campo due ragazzi così giovani. Una grande soddisfazione per il club di Percassi.

Calciomercato Atalanta, da Cristante a Hiljemark: innesti in mediana

Nel frattempo, sono tanti i nomi accostati all'Atalanta, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo alla luce della partenza di Gagliardini. Da Bryan Cristante, attualmente al Pescara, a Oscar Hiljemark, in uscita dal Palermo, passando per le suggestioni Tongo Doumbia e Naithan Nandez. Allo stato attuale, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, gli uomini mercato non hanno ancora deciso se intervenire nella zona nevralgica del campo. Cristante, comunque, resta uno dei nomi sul taccuino dei dirigenti bergamaschi, ma non l'unico vagliato. Esce dai radar, invece, Doumbia, sul quale c'è da registrare anche l'interesse del Torino, mentre il Genoa è tornato a mettere gli occhi su Nandez.