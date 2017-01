Calciomercato Juventus, arrivano tre offerte per Dani Alves

23/01/2017 13:57

JUVENTUS DANI ALVES CINA / Dani Alves è sempre al lavoro per tornare in campo dopo la frattura del perone della gamba sinistra rimediata a fine novembre. La Juventus spera di recuperarlo ad inizio febbraio per poterlo avere a disposizione in vista del doppio confronto degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Intanto il nome del 33enne terzino destro brasiliano è tornato a circolare in chiave calciomercato. Secondo quanto riportato da 'France Football', tre club cinesi si sarebbero interessati all'ex Barcellona. Si tratta dell'Hebei Fortune, del Tianjian Quanjian di Cannavaro e, soprattutto, dello Shanghai SIPG. La formazione allenata da Villas-Boas sarebbe pronta ad offrire a Dani Alves un contratto da 10 milioni di euro a stagione. I suoi connazionali Hulk e Oscar starebbero cercando di convincerlo a raggiungerlo in Estremo Oriente, ma difficilmente la Juve deciderà di privarsene in questa sessione di mercato.

M.R.