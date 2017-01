Calciomercato Juventus, Rudi Garcia sulle tracce di Evra

23/01/2017 13:46

CALCIOMERCATO JUVE EVRA OM - Una nuova concorrente si unisce alla corsa per Patrice Evra. Vi abbiamo largamente parlato della situazione riguarda il terzino francese, in uscita dalla Juventus: oltre alle ipotesi Valencia e Crystal Palace, vi avevamo spiegato come il 35enne ex Manchester United fosse in attesa di altre proposte. E, oltre a quella del Lione, sarebbe arrivata anche quella dell'Olympique Marsiglia: secondo quanto riportato da 'France Football', i dirigenti della squadra guidata dall'ex romanista Rudi Garcia, avrebbe chiesto informazioni riguardo la situazione del calciatore, da alcune settimane ormai fuori dalla lista dei convocati del tecnico bianconero Allegri e in attesa di capire il suo futuro.

