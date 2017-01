Palermo, incontro Corini-Zamparini: le ultime sulla panchina

23/01/2017 13:03

CORINI FUTURO ZAMPARINI / Vacilla ancora la panchina di Eugenio Corini. Dopo la sconfitta contro l'Inter, Zamparini pensa nuovamente a l'ennesimo cambio e a richiamare Davide Ballardini. Nelle prossime ore andrà in scena l'atteso confronto negli uffici del patron rosanero a Vergiate, al quale dovrebbe participare anche il neo ds Nicola Salerno. Le parti affronteranno il momento della squadra, ampliando il discorso anche al calciomercato Palermo e alle prossime mosse in entrata/uscita dei siciliani. Quaison e Hiljemark restano per esempio al centro di diverse operazioni: il primo è conteso dalla Samp e a da alcune società estere, lo svizzero invece stuzzica ll'Atalanta, il Chievo e il Torino. Partirà solo con un'offerta di 4 milioni di euro.

Le parole di Corini al termine della sconfitta con l'Inter

Tutto dipenderà però dal destino dell'ex Chievo. Ieri, dove erano presenti anche gli inviati di Calciomercato.it, l'ex centrocampista ha voluto mandare un messaggio molto chiaro a Zamparini: "Adesso parlerò con la società e il nuovo Ds per capire cosa vogliono fare. Non ci sto al gioco di essere sempre in bilico dopo ogni partita e dopo ogni sconfitta. Adesso dopo la conferenza parlerò con il Ds Salerno. Apriamo a qualcosa di virtuoso, che dia un'idea. Altrimenti è giusto che le strade si dividano. Ringrazierò sempre il presidente e la società per l'opportunità che mi hanno dato, però per me è giusto che l'allenatore sia al centro di qualcosa". Tornando a Ballardini, il tecnico rosanero ha rescisso il suo contratto ad inizio stagione. Richiamarlo significherebbe fargli un nuovo accordo. Aspetto non proprio scontato...

E.T.