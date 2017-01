Hull City, cresce la paura per Mason

23/01/2017 12:50

MASON HULL CITY / Resta la paura per le condizioni di Ryan Mason. Il centrocampista dell'Hull City è stato ricoverato dopo scontro aereo con Cahill durante la sfida con il Chelsea. "Il calciatore ha riportato la frattura del cranio ed è stato sottoposto ad intervenuto chirurgico. Al momento il calciatore è in condizioni stabili e dovrà restare in ospedale nei prossimi giorni. Domani sarà rilasciato un ulteriore aggiornamento sulle sue condizioni fisiche". Ieri notte pare ci sia stato un peggioramento, ma al momento si attendono solo nuovi comunicati ufficiali.

I.T.