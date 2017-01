Roma, le ultime su Defrel e la trattativa con il Sassuolo

23/01/2017 12:10

ROMA DEFREL SASSUOLO / Linea sempre aperta tra la Roma e il Sasuolo per Defrel in questi ultimi giorni di calciomercato. Nonostante le dichiarazioni di Spalletti (che potrebbero essere non solo tattiche), i giallorossi proveranno ancora a prendere l'attaccante francese, valutato dalla società neroverde circa 20-25 milioni di euro. La formula discussa è quella di un prestito con obbligo di riscatto nel 2018 a circa 16 milioni più l'inserimento dei cartellini di Marchizza e/o Tumminello. Nell'affare non rientra quindi Pellegrini, sul quale converge anche l'interesse della Juve. La Roma ha però un gentlemen's agreement per riprendersi il centrocampista a fine anno a circa 10 milioni di euro. Inevitabile così che le parti torneranno sull'argomento.

Defrel, l'apertura di Carnevali del Sassuolo

Intanto ieri i giallorossi hanno registrato l'apertura dell'ad Carnevali. "Non vorremmo fare cessioni importanti, ma vediamo". Un piccolo dietrofont dopo la netta chiusura dei giorni scorsi: "Il giocatore deve adeguarsi alle decisioni del club". L'ostacolo principale si conferma così il patron Squinzi, il quale aveva assicurato "zero possibilità per una cessione di Defrel". Il giocatore ieri è sceso in campo solo nei minuti finali. La sua scelta è già stata fatta: vuole fortemente la Roma e aspetta segnali positivi dalla trattativa, portata avanti anche con convinzione e decisione dal suo entourage. "Non dipende da me, ovviamente non vorrei privarmi di Defrel ed Acerbi, Gregoire al momento non è aiutato da queste voci", la posizione invece di Di Francesco che ha registrato negli ultimi giorni la voglia matta del calciatore di trasferirsi nella capitale per impreziosire il calciomercato Roma.

E.T.