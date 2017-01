Calciomercato Newcastle, Benitez incassa il due di picche

24/01/2017 02:04

BENITEZ NEWCASTLE / Primo in classifica con 9 punti di vantaggio sulla terza, il Newcastle sta già iniziando a preparare il ritorno in Premier League con alcuni colpi di mercato. In particolare il manager Rafa Benitez avrebbe messo gli occhi su due talenti croati: il 19enne difensore centrale Filip Benkovic ed il coetano centrocampista Ante Coric. Stando a quanto si legge su 'sportske.jutarnji.hr', tuttavia, la Dinamo Zagabria avrebbe rifiutato l'offerta da 30 milioni di euro presentata dai 'Magpies' per i suoi due gioiellini.

M.R.