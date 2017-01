Calciomercato Serie B, da Avenatti a Galano: a caccia di attaccanti

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

23/01/2017 11:54

CALCIOMERCATO SERIE B / Proseguono le trattative per il calciomercato di serie B. Partiamo con le ufficialità, con la Ternana Calcio che ha comunicato d'aver ufficialmente ingaggiato Carmine Gautieri. Sarà lui il nuovo allenatore della prima squadra del club, legandosi ai neroverdi fino al prossimo 20 giugno. L'accordo con la società prevede però una clausola interessante. Il rinnovo infatti sarà automatico qualora la Ternana dovesse restare in serie B, confermando la categoria per la prossima stagione. Il tecnico partenopeo avrà con sé tre collaboratori: Cincione, suo vice, Righi, allenatore dei portieri, e Del Morgine, preparatore atletico. All'interno del comunicato un doveroso saluto a Carbone: "La Società ringrazia Benito Carbone ed il suo staff per l’impegno profuso ed augura loro le migliori fortune umane e professionali".

Passando in casa Ascoli, la trattativa per Orsolini porterà rinforzi. Potrebbe essere girato in prestito infatti Vykintas Slivka, classe '95, attualmente al Den Bosh, club olandese. Il Bari si appresta invece a chiudere le trattative per Salzano dal Crotone e Greco dal Verona. In giornata sono attese le loro firme. Il direttore sportivo Sogliano però sta tentando un nuovo colpo in attacco, con Felipe Avenatti della Ternana nel mirino.

Calciomercato serie B, da Fabbrini a Galano, tutti a caccia di attaccanti

Due rinforzi alle porte anche per lo Spezia, con il classe '90 Diego Fabbrini del Birmingham che andrebbe a rafforzare il reparto offensivo in questo mercato di serie B. L'altro nome è invece quello di Damjan Djokovic, anche lui classe '90, attualmente in forza al Greuther Furth. Nome utile per il centrocampo di Di Carlo, che lo conosce bene, avendolo allenato a Livorno nella stagione 2014-15.

Anche il Carpi è in cerca di un attaccante per la seconda parte della stagione. In occasione del match contro il Vicenza, le due società avrebbero discusso di Galano, che potrebbe approdare alla corte di Castori. Dopo il corteggiamento, si attende ora l'offerta ufficiale.