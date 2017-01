IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Davide Santon

Maurizio Russo

23/01/2017 12:00

CALCIOMERCATO INTER SANTON / Dal tecnico Pioli al direttore sportivo Ausilio: da qualche giorno a questa parte, quando vengono poste domande sul calciomercato Inter di gennaio, la risposta è sempre la stessa. Bisogna sfoltire la rosa con qualche cessione. E vista l'abbondanza in difesa, tra i possibili partenti c'è anche Davide Santon, terzino classe 1991 che sta faticando a trovare spazio. Se con de Boer giocava spesso titolare, le gerarchie si sono decisamente ribaltate con il cambio alla guida tecnica. Considerato che Nagatomo ha rifiutato le proposte che gli sono arrivate dalla Premier League ed in particolare dal Burnley, almeno uno tra lui ed il giovane Miangue dovrebbe lasciare Appiano Gentile. Come riportato da Calciomercato.it, Inter e Sampdoria avevano intavolato una trattativa per Santon sulla base di un prestito con obbligo di riscatto o di una cessione immediata a titolo definitivo, ma l'affare per ora è in stand-by. A parte i club inglesi, di recenti si sono fatti avanti anche gli spagnoli dell'Espanyol.

Calciomercato Inter, Santon: la seconda volta si può anche scordare

Nato a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, e cresciuto nelle giovanili del Ravenna prima e dell'Inter poi, Santon viene fatto esordire appena 18enne in Coppa Italia contro la Sampdoria nel gennaio 2009 sotto la gestione Mourinho. Proprio con il tecnico portoghese il 'Bambino' vive la sua stagione migliore e conquista lo scudetto. Nell'anno del Triplete, però, trova poco spazio a causa di un grave infortunio al ginocchio che lo tiene ai box per buona parte della stagione. Con l'arrivo di Benitez finisce definitivamente in panchina e nella sessione invernale di calciomercato del 2011 viene girato in prestito al Cesena nell'ambito dell'operazione che portò Nagatomo in nerazzurro. Nell'estate dello stesso anno tenta l'avventura all'estero e si trasferisce in Premier League al Newcastle per 6 milioni di euro. Il 2 febbraio 2015, ultimo giorno di mercato, Mancini lo riporta ad Appiano Gentile in prestito con obbligo di riscatto alla decima presenza per 3,8 milioni. In scadenza di contratto nel 2018, l'attuale valore di mercato di Santon si aggira intorno ai 3 milioni di euro.