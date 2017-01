Roma, comunicato UFFICIALE: ecco la data della Conferenza decisoria

23/01/2017 11:36

ROMA STADIO / Attraverso il sito ufficiale della Regione Lazio, nella sezione 'Trasparenza stadio', è stato diramato un comunicato nel quale si informa che il prossimo 31 gennaio si svolgerà la conferenza dei servizi, che sarà decisoria. Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti sull'avanzamento delle procedure per il nuovo impianto della Roma.

Ecco riportato il comunicato ufficiale: "A seguito della presentazione del progetto definitivo del cd. Nuovo stadio della Roma da realizzarsi in località Tor di Valle, questa Direzione con proprio atto prot. n. 457094 del 12/09/2016 ha indetto, ai sensi dell’art. 1 comma 304 della l. n. 147/2013 e dell’art. 14 ter della legge 241/1990 e smi, la Conferenza di Servizi da svolgersi in forma simultanea e modalità sincrona.



La quarta seduta della Conferenza si è svolta in data 12/01/2017 presso la sede della Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità in Roma, via del Giorgione, n. 129, piano VII (Sala del Comitato regionale per il territorio).

In sede di Conferenza è stata stabilita la data della quinta seduta della Conferenza di che trattasi, decisoria, che avrà luogo il giorno martedì 31 gennaio 2017 alle ore 10.00 presso gli Uffici della Regione Lazio siti in via del Giorgione, n. 129, piano VII (Sala del Comitato regionale per il territorio).

Si comunica che il Soggetto Proponente, Eurnova s.r.l., ha consegnato in data 12/01/2017 tramite posta certificata – acquisita al Protocollo della Regione Lazio – al n. 0013372 del 12/01/2017 – le ulteriori integrazioni documentali richieste dagli Enti e Amministrazioni nonché gli approfondimenti richiesti in sede di Conferenza di servizi. Inoltre, sempre in data12/01/2017, è stata consegnata anche alla Regione Lazio – prot. n. 0016711 del 13/01/2017 – la documentazione e gli elaborati relativi al Progetto definitivo, già consegnati al Prefetto di Roma ed alla Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, per il rilascio dei relativi pareri, secondo quanto comunicato da questa Amministrazione con nota prot. n. 0000365 del 02/01/2017.

Tale documentazione è resa integralmente disponibile sulla piattaforma BOX, alla quale possono accedere le persone già accreditate; per ulteriori accessi è possibile fare richiesta al Responsabile del Procedimento mediante comunicazione di Nominativo, Ente di appartenenza, Recapiti Telefonici e indirizzo e mail (non PEC).

Inoltre è sempre possibile acquisire copia in formato elettronico della documentazione depositata agli atti presso gli Uffici della Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità in Roma, via del Giorgione, n. 129, piano IV, ove è parimenti possibile consultare la documentazione in formato cartaceo, previo appuntamento.

Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a inoltrare la presente comunicazione alle amministrazioni, agli enti ed alle strutture del rispettivo livello territoriale che intendano coinvolgere nell’esame del progetto in funzione di supporto ovvero secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti per la partecipazione ai lavori della conferenza".

