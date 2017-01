Calciomercato Juventus, Lione-Evra: parla Genesio

23/01/2017 11:08

CALCIOMERCATO JUVENTUS LIONE EVRA / Il nome nuovo nella corsa a Patrice Evra è rappresentato dal Lione. Seguito anche dal Crystal Palace e dal Valencia, il terzino francese sta valutando diverse opzioni per il suo avvenire e un ritorno in patria non si può certo escludere. A margine della vittoria per 3-1 contro il Marsiglia, l'allenatore della compagine transalpina, Genesio, ha risposto così alle domande sul mancino della Juventus: "E' un grande giocatore, con un palmares importante ed un'esperienza incredibile. E' un profilo che ci può interessare, ma ad oggi non c'è nulla di deciso".

D.T.