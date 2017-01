Calciomercato Juventus, vendetta sull'Inter: che duello

23/01/2017 10:45

JUVENTUS RODRIGUEZ / Diverse squadre europee sono alla ricerca di un terzino sinistro e Ricardo Rodriguez è sicuramente uno dei migliori interpreti del ruolo. L'esterno svizzero è un nome caldo del calciomercato Inter, ma il club nerazzurro dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita. Come se non bastassero gli interessamenti di Arsenal, Marsiglia e Psg, ora all'orizzonte potrebbe profilarsi anche uno spettro bianconero. In vista della prossima stagione, infatti, l'esterno del Wolfsburg potrebbe diventare un obiettivo sensibile del calciomercato Juventus, soprattutto qualora nel corso di questa sessione di mercato la dirigenza torinese dovesse decidere di non intervenire nel ruolo in maniera consistente.

Rodriguez Inter, spunta la Juventus

Secondo 'calciomercato.com', potrebbe dunque andare in scena un nuovo duello di mercato tra Juve ed Inter, dopo quello ingaggiato nelle scorse settimane per Gagliardini. Come detto in passato, il club tedesco valuta Rodriguez non meno di 20 milioni di euro e non prende in considerazione una cessione in prestito. Per questo motivo, l'affondo nerazzurro per il 24enne elvetico non si è materializzato nel corso di questa finestra di mercato, nonostante l'interesse del club milanese sia reale e concreto.

D.T.