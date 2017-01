Leicester, l'agente di Ulloa attacca Ranieri: "Egoista! Stanco delle sue bugie"

23/01/2017 10:20

LEICESTER RANIERI ULLOA / Aria tesa in casa Leicester, con il procuratore di Ulloa, Horacio Rossi, che ha risposto con toni pesanti alle parole di Ranieri.

Il tecnico aveva infatti confermato la permanenza di Ulloa, nonostante la richiesta di cessione. Horacio Rossi, procuratore dell'attaccante, ha parlato al 'Sun' sia di lui che del direttore sportivo Jon Rudkin: "In qualità di agente di Ulloa, sono stanco delle bufie di Ranieri e Rudkin. Negli Stati Uniti, prima dell'inizio della stagione, Ranieri promise a Ulloa che non avrebbe comprato un altro attaccante. Alla fine però ha preso Slimani, per poi promettergli che avrebbe potuto lasciare il Leicester. Inoltre gli disse che avrebbe rinnovato il suo contratto e tutto questo non è stato fatto. Ora però invia un messaggio alla stampa, dicendo che crede Ulloa resterà al Leicester, quando in realtà non è vero. Ranieri si comporta da egoista, ignorando la sofferenza di un uomo che ha lottato per lui, aiutandolo a vincere la Premier. Forzandolo a restare, sta distruggendo la sua carriera. Non permetterò che giochi due gare in un anno, con Vardy, Slimani e Okazaki in rosa".

L.I.